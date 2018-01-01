ПСЖ не обменяет Неймара на Роналду - СМИ

Французский клуб не собирается менять своего звездного форварда на лидера Реала.

Французский клуб не хочет менять своего форварда Неймара на лидера Реала Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

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"Такой обмен просто невозможен, ни коим образом", - заявил источник в ПСЖ испанской газете Marca.

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Криштиану Роналду с доплатой, чтобы получить Неймара.

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