Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ, которые его освистали, и может пропустить матч

Звездный форвард разочарован поведением фанатов.

Нападающий ПСЖ Неймар может пропустить матч Кубка Франции против Генгама, который состоится в среду, 24 января. Предполагалось, что бразилец не будет участвовать в матче из-за травмы бедра.

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Однако Le Parisien утверждает, что повреждение не носит серьезного характера и Неймар испытывает лишь легкий дискомфорт, который позволяет ему играть.

Звездный футболист не хочет рисковать перед матчами 1/8 Лиги чемпионов против Реала. Кроме того, Неймар затаил обиду на болельщиков ПСЖ, которые его освистали.

Ранее сообщалось, что юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе пропустит матчи в Лиге чемпионов из-за травмы спины, которую он получил во время столкновения в поединке против Лиона.

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