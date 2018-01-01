Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ, которые его освистали, и может пропустить матч

Комментариев: 0
Звездный форвард разочарован поведением фанатов.
Неймар (слева)
Неймар (слева)
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может пропустить матч Кубка Франции против Генгама, который состоится в среду, 24 января. Предполагалось, что бразилец не будет участвовать в матче из-за травмы бедра.

Читай также: Агент Бензема: Несправедливо, что его освистали фанаты

Однако Le Parisien утверждает, что повреждение не носит серьезного характера и Неймар испытывает лишь легкий дискомфорт, который позволяет ему играть.

Звездный футболист не хочет рисковать перед матчами 1/8 Лиги чемпионов против Реала. Кроме того, Неймар затаил обиду на болельщиков ПСЖ, которые его освистали.

Ранее сообщалось, что юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе пропустит матчи в Лиге чемпионов из-за травмы спины, которую он получил во время столкновения в поединке против Лиона.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь