Форварда Бордо накажут за видео, опубликованное после поражения

Бордо примет дисциплинарные меры в отношении нападающего Малкома. Кроме того, наказанию подвергнутся защитник Отавио и форвард Жонатан Кафу, сообщает официальный сайт Бордо.

Такое решение было принято из-за видео, которое Малком опубликовал в интернете после поражения от Кана (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Франции. На видео футболисты в компании девушек веселятся после матча. В клубе посчитали такое поведение как проявление неуважения к клубу и незрелости футболистов.

Игроки должны будут предстать перед руководством и дать объяснение своему поступку.

[Officiel] Le club condamne fermement la vidéo publiée sur les réseaux sociaux mardi soir, et convoque #Malcom, #Otavio et #Cafù pour un entretien disciplinaire ! #Girondins

🎥 Via @Anthony_M64 pic.twitter.com/m4XykeVFIR