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Форварда Бордо накажут за видео, опубликованное после поражения

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Руководство французского Бордо применит санкции в отношении нападающего Малкома.
Малком
Малком
instagram.com/malcomoliveira_97/

Бордо примет дисциплинарные меры в отношении нападающего Малкома. Кроме того, наказанию подвергнутся защитник Отавио и форвард Жонатан Кафу, сообщает официальный сайт Бордо.

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Такое решение было принято из-за видео, которое Малком опубликовал в интернете после поражения от Кана (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Франции. На видео футболисты в компании девушек веселятся после матча. В клубе посчитали такое поведение как проявление неуважения к клубу и незрелости футболистов.

Игроки должны будут предстать перед руководством и дать объяснение своему поступку.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала перед проигранным матчем посетил ночную вечеринку. Руководство клуба может его наказать за такое поведение.

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Теги: Бордо, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, наказание
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