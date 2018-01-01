Форварда Бордо накажут за видео, опубликованное после поражения

Руководство французского Бордо применит санкции в отношении нападающего Малкома.

Бордо примет дисциплинарные меры в отношении нападающего Малкома. Кроме того, наказанию подвергнутся защитник Отавио и форвард Жонатан Кафу, сообщает официальный сайт Бордо.

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Такое решение было принято из-за видео, которое Малком опубликовал в интернете после поражения от Кана (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Франции. На видео футболисты в компании девушек веселятся после матча. В клубе посчитали такое поведение как проявление неуважения к клубу и незрелости футболистов.

Игроки должны будут предстать перед руководством и дать объяснение своему поступку.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала перед проигранным матчем посетил ночную вечеринку. Руководство клуба может его наказать за такое поведение.

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