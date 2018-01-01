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Неймар отпраздновал гол, положив бутсу себе на лоб

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Форвард ПСЖ Неймар пробил заработанный пенальти и необычно отпраздновал гол.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ обыграл Амьен со счетом 2:0 в матче Кубка лиги Франции.

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На 53-й минуте встречи форвард ПСЖ Неймар заработал пенальти и самостоятельно его исполнил. После того, как мяч оказался в сетке, бразилец снял с ноги бутсу и прошелся по полю, удерживая ее у себя на лбу.

Напомним, что звездный нападающий ПСЖ Неймар потерял бутсу во время съемок рекламного ролика, который проходил прямо в водах Персидского залива.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Кубок Лиги, футбол
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