Неймар отпраздновал гол, положив бутсу себе на лоб

ПСЖ обыграл Амьен со счетом 2:0 в матче Кубка лиги Франции.

Читай также: Неймар - самый дорогой футболист мира по версии CIES Football Observatory

На 53-й минуте встречи форвард ПСЖ Неймар заработал пенальти и самостоятельно его исполнил. После того, как мяч оказался в сетке, бразилец снял с ноги бутсу и прошелся по полю, удерживая ее у себя на лбу.

PSG defeated Amiens 2-0 to advance to the Coupe de la Ligue semi-finals....



More importantly, Neymar scored and celebrated by balancing a shoe on his head! pic.twitter.com/ksbOa0eKOJ