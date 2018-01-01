ПСЖ потребует 40 миллионов евро за полузащитника

ПСЖ готов продать полузащитника Лукаса Моуру в зимнее трансферное окно.

Руководство ПСЖ готово отпустить из команды полузащитника Лукаса Моуру. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб потребует за футболиста 40-45 миллионов евро.

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В услугах бразильского игрока заинтересован Манчестер Юнайтед и Нант. Однако цена, которую хочет получить ПСЖ, может осложнить его переход в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне футболист провел всего 5 матчей в составе ПСЖ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сняли завораживающий ролик прямо в водах Персидского залива.

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