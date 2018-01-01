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Полузащитник ПСЖ мечтает продолжить карьеру в АПЛ

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Игрок ПСЖ Адриен Рабио не против продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
Адриен Рабио
Адриен Рабио
Getty Images

Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабио хотел бы сменить клубную прописку и когда-нибудь выступить в АПЛ.

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“Я хотел бы испытать что-нибудь новое, получить новые впечатления. Есть много хороших чемпионатов, и перебраться в другой было бы полезным для меня как для футболиста.

Мне очень нравится Англия. Я всегда хотел играть в АПЛ, ведь там настоящий футбол. Я не говорю о каком-то конкретном клубе, но в детстве я очень любил Ливерпуль“, - цитирует Рабио Goal.com.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду получит трансферное предложение от ПСЖ.

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Теги: Адриен Рабио, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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