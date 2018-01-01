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Ренн может перехватить у Динамо форварда

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Французский Ренн хочет подписать форварда Ричмонда Боачи, которым интересуется киевское Динамо.
Ричмонд Боачи
Ричмонд Боачи
Getty Images

Ренн предложил 7 миллионов евро за нападающего Црвены Звезды Ричмонда Боачи, однако руководство сербского клуба хочет выручить с этого трансфера минимум 8 миллионов евро, сообщает Foot Sur 7.

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Французы хотят подписать 4-летний контракт с футболистом в январе. Переговоры по ганскому игроку также ведет киевского Динамо.

24-летний форвард стал лучшим игроком Црвены Звезды по итогам 2017 года.

Ранее сообщалось, что бывшего форварда Динамо перевели в дубль из-за его семьи.

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Теги: Ренн, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер
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