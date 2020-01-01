Лига Европы: Стали известны все пары 1/4 и 1/2 финала турнира

Команды узнали соперников на стадии 1/4 финала Лиги Европы.

В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.

По итогам жребия все пары следующего этапа второго по силе клубного еврокубка выглядят следующим образом:

Гранада (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Арсенал (Англия) - Славия Прага (Чехия)

Аякс (Нидерланды) - Рома (Италия)

Динамо Загреб (Хорватия) - Вильярреал (Испания)

Кроме того, уже известно, кто с кем может сыграть в рамках полуфинальных противостояний:

Гранада (Испания) / Манчестер Юнайтед (Англия) - Аякс (Нидерланды) / Рома (Италия)

Динамо Загреб (Хорватия) / Вильярреал (Испания) — Арсенал (Англия) / Славия Прага (Чехия)

Напомним, первые матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля, ответные — 15 апреля. Первые поединки полуфинала Лиги Европы запланированы на 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал Лиги Европы примет польский Гданьск, 26 мая.