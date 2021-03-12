Лидер обороны Вильярреала пропустит ответный матч с Динамо
Пау Торрес вылетел на две недели.
Защитник Вильярреала Пау Торрес, который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо открыл счет в поединке, не сыграет в ответной встрече.
В первом тайме матча с Динамо Торрес получил повреждение и не вышел на второй тайм. Медобследование выявило у игрока повреждение мышц приводящей ноги.
Как сообщает Marca, игрок пропустит минимум две недели, а значит не сыграет с Динамо 18 марта.
Напомним, матч Вильярреал - Динамо состоится 18 марта. Старт встречи запланирован на 22:00.
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