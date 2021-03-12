Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер обороны Вильярреала пропустит ответный матч с Динамо

Комментариев: 0
Пау Торрес вылетел на две недели.
Пау Торрес
Пау Торрес
Getty Images

Защитник Вильярреала Пау Торрес, который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо открыл счет в поединке, не сыграет в ответной встрече.

В первом тайме матча с Динамо Торрес получил повреждение и не вышел на второй тайм. Медобследование выявило у игрока повреждение мышц приводящей ноги.

Как сообщает Marca, игрок пропустит минимум две недели, а значит не сыграет с Динамо 18 марта.

Напомним, матч Вильярреал - Динамо состоится 18 марта. Старт встречи запланирован на 22:00.

Поделись:
Теги: Пау Торрес, Динамо, Вильярреал, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь