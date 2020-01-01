Гранада - Мольде 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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ранада - Мольде: видео голов Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Гранада на своем полепринимала Мольде

Победу одержали хозяева поля со счетом 2:0.

Гранада забила по голу в каждом из таймов, не позволив сопернику отыграться.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гранада - Мольде:

Гранада - Мольде 2:0

Голы: Молина, 26, Сольдадо, 76.

Гранада: Руй Силва - Дуарте, Диас, Перес, Фулькье - Пуэртас, Этеки, Кенеди, Гоналон - Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).

Мольде: Линде - Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян - Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65) - Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).

Предупреждения: Этеки - Сигурдарсон, Хестад, Эллингсен, Эйкрем.

Удаление: Эллингсен, 71.