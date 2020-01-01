Забарный: Тренер поддержал и сказал, что это Лига Европы

Защитник прокомментировал поражение команды.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо уступило Вильярреалу (0:2).

После поединка защитник киевского клуба Илья Забарный заявил, что сучившееся не является катастрофичным.

"Не сказал бы, что поражение - это катастрофа. В принципе, игра была равная, но нам не повезло. Просто не удавалось забить на финальной стадии завершения атак. Надеемся на реванш.

Мы старались и отдавались на поле до финального свистка. Ребята - молодцы. Будем делать выводы. Тренер поддержал и сказал, что это Лига Европы.

Для нас одинаково важны и внутренние соревнования, и Лига Европы. Мы не делим турниры, все игры для нас - важные", - приводит слова Забарного официальный сайт Динамо.