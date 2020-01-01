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Аякс - Янг Бойз 3:0 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Исход противостояния практически решен.

Аякс - Янг Бойз: видео голов
Аякс - Янг Бойз: видео голов
Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Аякс на своем поле уверенно обыграл Янг Бойз (3:0).

Все три гола хозяева забили во второй половине игры. В середине тайма Дэйви Классен открыл счет, за восемь минут до конца основного времени Душан Тадич забил второй го Аякса. А в компенсированное время вышедший на замену Брайан Броббей с подачи Райана Гравенберха установил окончательный счет в матче.

Ответный поединок Аякс проведет на выезде 18 марта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс - Янг Бойз:

Аякс - Янг Бойз 3:0
Голы: Клаассен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2.

Аякс: Стекеленбург, Мартинес, Тальяфико, Ренсх (Схюрс, 67), Альварес, Антони (Идрисси, 68), Классен, Нерес (Бробби, 83), Гравенберх, Тадич, Тимбер.

Янг Бойз: Фэвр, Камара (Цезигер, 34), Лустенбергер, Хефти, Лефор, Фасснахт (Сибачо, 84), Лаупер (Сьерро, 71), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Элиа (Мамбимби, 71), Нсаме.

Предупреждения: Тальяфико - Лаупер, Эбишер, Сьерро.

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Теги: Лига Европы, Аякс, Янг Бойз
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