Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсьяль травмировался в матче с Миланом

Комментариев: 0
Нападающий выбыл на неопределенный срок.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайдет принимал Милан. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В ходе поединка травмировался форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль. Теперь ему предстоит обследование, которое установит степень серьезности повреждения и сроки восстановления.

Об этом рассказал главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер в комменарии Goal.com.

"Антони ударили в бедро, и это еще один форвард, которого нам необходимо обследовать в ближайшее время и следить за его состоянием.

Я надеюсь, что в следующий четверг на ответный матч против Милана к нам вернется Рашфорд. Не уверен, что он восстановится к воскресенью, но скрестим пальцы, потому что он нам нужен.

Что касается Кавани, то я не думаю, что он будет готов к воскресенью", - заявил он.

В текущем сезоне Марсьяль отыграл 35 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил семь голов и совершил восемь результативных передач.

Поделись:
Теги: Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед, Милан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь