Марсьяль травмировался в матче с Миланом

Нападающий выбыл на неопределенный срок.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайдет принимал Милан. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В ходе поединка травмировался форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль. Теперь ему предстоит обследование, которое установит степень серьезности повреждения и сроки восстановления.

Об этом рассказал главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер в комменарии Goal.com.

"Антони ударили в бедро, и это еще один форвард, которого нам необходимо обследовать в ближайшее время и следить за его состоянием.

Я надеюсь, что в следующий четверг на ответный матч против Милана к нам вернется Рашфорд. Не уверен, что он восстановится к воскресенью, но скрестим пальцы, потому что он нам нужен.

Что касается Кавани, то я не думаю, что он будет готов к воскресенью", - заявил он.

В текущем сезоне Марсьяль отыграл 35 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил семь голов и совершил восемь результативных передач.