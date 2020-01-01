Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы

Среди них - автор гола в ворота Шахтера.

В четверг, 11 марта, в рамках Лиги Европы состоялись первые поединки 1/8 финала.

По итогам матчей УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели. В списке окзался полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини, отличившийся голом в матче против донецкого Шахтера (3:0).

Также на звание претендует лидер Тоттенхэма Гарри Кейн, оформивший дубль в матче против Динамо Загреб (2:0), хавбек Аякса Душан Тадич, забивший в ворота Янг Бойз (3:0), и форвард Гранады Роберто Сольдадо, отличившийся в матче против Мольде (2:0).

Проголосовать за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.