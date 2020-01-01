Родригес: Во втором тайме мы были подавлены
Игрок киевлян разочарован результатом матча Лиги Европы.
Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес считает, что на поражение команды от Вильярреала (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы повлиял первый пропущенный гол.
"Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва.
Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со стандартов, и очень расстроены результатом", - цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо Киев - Вильярреал.
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