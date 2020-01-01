Родригес: Во втором тайме мы были подавлены

Игрок киевлян разочарован результатом матча Лиги Европы.

Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес считает, что на поражение команды от Вильярреала (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы повлиял первый пропущенный гол.

"Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва.

Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со стандартов, и очень расстроены результатом", - цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо Киев - Вильярреал.