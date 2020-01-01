Фонсека: Не дадим Шахтеру играть в привычный фирменный футбол

Наставник Ромы считает, что его подопечным будет тяжело в следующем матче.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокоментировал победу своих подопечных над Шахтером (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов Шахтера в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила Реал и дважды сыграла вничью с Интером. Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине.

Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета Шахтера и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело", - приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.