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Фонсека: Не дадим Шахтеру играть в привычный фирменный футбол

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Наставник Ромы считает, что его подопечным будет тяжело в следующем матче.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокоментировал победу своих подопечных над Шахтером (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов Шахтера в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

 Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила Реал и дважды сыграла вничью с Интером. Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине.

Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета Шахтера и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело", - приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Рома, Лига Европы
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