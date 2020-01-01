Тоттенхэм - Динамо Загреб 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Шпоры" легко одержали легкую победу в первом матче 1/8 финала еврокубкового турнира.

Тоттенхэм - Динамо Загреб: видео голов Getty Images

Тоттенхэм на своем поле принимал Динамо Загреб в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

"Шпоры" вышли вперед на 25-й минуте встречи усилиями Гарри Кейна. Во втором тайме англичанин оформил дубль. Больше в этом поединке голов не забивали.

Ответный поединок Динамо Загреб - Тоттенхэм состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55 по Киеву.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Динамо Загреб:

Тоттенхэм - Динамо Загреб - 2:0

Голы: Кейн, 25, 70

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).

Динамо Загреб: Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми, Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).

Предупреждения: Дайер, Адеми, Иванушец, Санчес, Хейбьерг.