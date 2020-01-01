Каштру: Результат очень несправедлив
Луиш Каштру критически отнесся к судейству в матче против Ромы.
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру остался не вполне доволен судейством в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.
По мнению Каштру, в в эпизоде со вторым голом в ворота Шахтера арбитр должен был остановить игру из-за фола.
«Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Результат очень несправедлив», - сообщил португальский специалист телеканалу Футбол.
Напоминаем, что Шахтер в гостевом матче проиграл Роме со счетом 0:3.
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