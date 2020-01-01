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Каштру: Результат очень несправедлив

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Луиш Каштру критически отнесся к судейству в матче против Ромы.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру остался не вполне доволен судейством в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

По мнению Каштру, в в эпизоде со вторым голом в ворота Шахтера арбитр должен был остановить игру из-за фола.

«Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Результат очень несправедлив», - сообщил португальский специалист телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Шахтер в гостевом матче проиграл Роме со счетом 0:3.

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Теги: Шахтер, Рома, Луиш Каштру
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