Каштру: Результат очень несправедлив

Луиш Каштру критически отнесся к судейству в матче против Ромы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру остался не вполне доволен судейством в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

По мнению Каштру, в в эпизоде со вторым голом в ворота Шахтера арбитр должен был остановить игру из-за фола.

«Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Результат очень несправедлив», - сообщил португальский специалист телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Шахтер в гостевом матче проиграл Роме со счетом 0:3.