Матвиенко: Соперник хорошо нас изучил

Николай Матвиенко прокомментировал проигрыш Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал поражение своей команды от итальянской Ромы в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению Матвиенко, одним из важных факторов в сегодняшнем матче стало то, что нынешний главный тренер Ромы Пауло Фонсека раньше работал в Шахтере.

«Соперник хорошо нас изучил и перекрыл. Паулу Фонсека хорошо нас знает, из-за этого были сложности», - сообщил футболист телеканалу Футбол.

Также Матвиенко отметил, что команды немного утратила концентрацию, из-за чего во втором тайме пропустила дважды за четыре минуты.

Напоминаем, что Рома одержала победу над Шахтером со счетом 3:0.