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Исмаили: Нам фактически не давали играть

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Исмаили раскритиковал судейство в матче Лиги Европы против Ромы.
Исмаили против Джанлуки Манчини
Исмаили против Джанлуки Манчини
Getty Images

Защитник донецкого Шахтера Исмаили раскритиковал судейство в матче украинской команды против итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению браильца, игроки Ромы фолами мешали футболистам Шахтера организовать свою игру.

«Было очень много фолов со стороны соперника. Нам фактически не давали играть. Мы пытались организовать нашу игру, а они фолили. Если бы арбитр остановил игру в моменте с пропущенным голом, все было бы по-другому», - рассказал Исмаили телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Рома обыграла Шахтер со счетом 3:0. 

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Теги: Шахтер, Рома, Исмаили
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