Фонсека: Были уверены, что Шахтер не будет сидеть в защите

Паулу Фонсека прокомментировал победу над своей бывшей командой.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу над донецким Шахтером в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский специалист отметил, что его бывшая команды сильна в контратаках.

«Мы были уверены, что Шахтер приехал сюда не для того, чтобы сидеть в защите. Они очень сильны в контратаках и мы хорошо подготовились. Ждали нужного момента для того, чтобы надавить, выбирали подходящие моменты для того, чтобы отсидеться. Мы хорошо поработали», - сказал Фонсека в интервью Sky Sports Italia после матча.

Напоминаем, что Шахтер в гостях проиграл Роме со счетом 0:3.