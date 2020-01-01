Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека: Были уверены, что Шахтер не будет сидеть в защите

Комментариев: 0
Паулу Фонсека прокомментировал победу над своей бывшей командой.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал победу над донецким Шахтером в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский специалист отметил, что его бывшая команды сильна в контратаках.

«Мы были уверены, что Шахтер приехал сюда не для того, чтобы сидеть в защите. Они очень сильны в контратаках и мы хорошо подготовились. Ждали нужного момента для того, чтобы надавить, выбирали подходящие моменты для того, чтобы отсидеться. Мы хорошо поработали», - сказал Фонсека в интервью Sky Sports Italia после матча.

Напоминаем, что Шахтер в гостях проиграл Роме со счетом 0:3.

Поделись:
Теги: Шахтер, Рома, Паулу Фонсека
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь