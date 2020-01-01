Шахтер в гостях крупно уступил Роме

Римляне забили три безответных гола.

Донецкий Шахтер крупно проиграл итальянской Роме в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Хозяева с начала матча захватили инициативу. Солав несколько опасных моментов, Рома открыла счет уже в середине первого тайма. После ошибки Шахтера в обороне хозяева вывели один на один своего капитана Лоренцо Пеллегрини, который без проблем переиграл вратаря украинской команды Анатолия Трубина. А спустя менее, чем десять минут экс-игрок Шахтера Генрих Мхитарян пробил выше пустых ворот после того, как Трубин неудачно выбил мяч.

Во втором тайме игра стала жестче, начались желтые карточки, а Шахтер мог сравнивать счет, но Жуниор Мораес не смог переиграть вратаря Ромы Пау Лопеса, пробивая с близкого расстояния. Римляне после этого забили второй — Стефан Эль Шаарави вышел один на один и перебросил Трубина. А спустя четыре минуты Джанлука Манчини после розыгрыша углового установил окончательный счет 3:0.

Рома — Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77

Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньес, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).

Предупреждения: Кумбулла, Манчини — Алан Патрик, Майкон, Тайсон