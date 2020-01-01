Бущан: Хочется верить в лучшее и в чудо

Георгий Бущан прокомментировал матч Динамо против Вильярреала .

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прокомментировал матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором украинская команды проиграла испанскому Вильярреалу.

По словам Бущана, для Динамо еще не все потеряно перед ответным матчем.

«Полгода назад никто не мог ожидать, что мы будем на этой стадии. Результат, конечно, не очень. Хотелось порадовать зрителей, и игра давалась, но чего-то не хватило. Ничего страшного, мы не вешаем нос. Готовимся к следующему матчу. В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо», - сказал вратарь в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Динамо сегодня дома проиграло Вильярреалу пропустив два гола.