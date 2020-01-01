Аякс одержал крупную победу над Янг Бойз

Нидерландский Аякс обеспечил себе надежный гандикап перед ответной встречей.

Нидерландский Аякс со счетом 3:0 обыграл швейцарский Янг Бойз из Берна в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

Все три гола хозяева забили во второй половине игры. В середине тайма Дэйви Классен открыл счет, за восемь минут до конца основного времени Душан Тадич забил второй го Аякса. А в компенсированное время вышедший на замену Брайан Броббей с подачи Райана Гравенберха установил окончательный счет в матче, забив свой пятый гол в составе первой команды Аякса.

Напомним, что в параллельном матче киевское Динамо со счетом 0:2 дома уступило испанскому Вильярреалу.

Аякс - Янг Бойз - 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2.

Аякс: Стекеленбург - Тальяфико, Тимбер, Мартинес, Ренсх (Схурс, 67) - Альварес, Классен, Гравенберх - Тадич, Антони (Идрисси, 68), Нерес (Броббей, 83).

Янг Бойз: Фэвр - Лефор, Камара (Цесигер, 34), Лустенбергер, Хефти - Сулеймани (Нгамале, 46), Аэбишер, Лаупер (Сиерро, 71), Фасснахт (Сьебаче, 85) - Нсаме, Элиа (Мамбимби, 71).

Предупреждения: Тальяфико - Лаупер, Аэбишер, Сиерро.