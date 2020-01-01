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Милан ушел от поражения от Манчестер Юнайтед

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Команды обменялись забитыми мячами.
Манчестер Юнайтед - Милан 1:1
Манчестер Юнайтед - Милан 1:1
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Милан.

В начале второго тайма Амад Диалло вывел свою команду вперед. 

В добавленное время мяч Симон Кьер забил ответный мяч.

Ответный поединок Милан - Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Манчестер Юнайтед — Милан 1:1
Голы: Диалло, 50 — Кьяер, 90+2

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Биссака (Уильямс, 74), Байи, Магуайр, Теллес -  - Мактоминей, Матич - Джеймс (Шоу, 74), Бруну Фернандеш (Фред, 74), Гринвуд — Мартиаль (Диалло, 46).

Милан: Доннарумма — Далот, Томори, Кьяер, Калабрия (Калулу, 74) Мейте, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69) — Рафаэл Леау.

Предупреждения: Мактомней — Салемакерс

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Теги: Милан, Манчестер Юнайтед, Лига Европы
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