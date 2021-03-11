Динамо уступило Вильярреалу на НСК Олимпийский

Киевляне потерпели поражение в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо на своем поле потерпело поражение от испанского Вильярреала.

С первых же минут обе команды пытались взять под контроль мяч, но в целом выглядели достаточно равно. В первые десять минут команды обменялись опасными ударами.

Вначале попытал счастье Педраса, но пробил в сетку с внешней стороны ворот Бущана. Затем уже свою возможности упустил Цыганков, который пробил головой над перекладиной.

Испанцы активно действовали у штрафной соперника, зарабатывая стандарты. Эти удары были достаточно опасными, но Бущан справлялся, как и защитники киевского клуба.

А вот у подопечных Мирчи Луческу, несмотря на все старания, никак не клеилась игра в заключительной стадии. Киевляне неплохо отбирали мяч у соперника, выглядели весьма уверенно, но когда доходило дело до решающего удара - мяч либо летел мимо, либо его блокировали.

Соперник же воспользовался одним из своих моментов - после подачи углового с левого фланга на ближнюю штангу мяч вынесли защитники Динамо, но соперник вернул его в штрафную, куда на скорости вбежал Морено. Жерар прострелил по вратарской, а Торрес на дальней замкнул - 0:1.

Впрочем, пропущенный мяч не вывел киевлян из равновесия, они продолжили атаковать и создавать моменты. Лучшая возможность сравнять счет была у Родригеса в конце первого тайма, но он с отличной позиции с ходу запустил мяч намного выше и в сторону от ближней штанги.

Второй тайм начался для киевлян с очередной неприятности - "желтая субмарина" сразу же включила прессинг и быстро довела дело до еще одного гола.

Мори выполнил штрафной удар в глубине поля, после которого Педраса с левого фланга подал в штрафную, где Морено пробил головой. Бущан отбил мяч перед собой, и на добивании сыграл Альбиоль - 0:2.

После второго пропущенного мяча киевляне выглядели немного потерянными. Но и Вильярреал не был в лучших кондициях, часто ошибаясь и теряя мяч. Однако подопечные Луческу никак не пользовались этим, и атаки у них никак не клеились.

Несмотря на все попытки отыграть хоть один мяч у "бело-синих" до конца матча не удалось даже нанести одного удара в створ ворот, и такая статистика очень огорчает перед ответным выездным поединком.

Таким образом, Вильярреал добыл комфортную победу на выезде, а Динамо предстоит в Испании забивать как минимум трижды, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Ответный матч команды проведут в Испании 18 марта.

Динамо – Вильярреал – 0:2

Голы: … - Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52.

Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 84), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук (Андриевский, 68) – Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский, Родригес – Беседин.

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Мори, 46), Педраса – Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 85) – Чуквезе (Коста, 84), Алькасер (Бакка, 63), Морено (Баэна, 90).

Предупреждения: Сидорчук – Педраса, Капу.