Динамо - Вильярреал 0:2 Видео голов и обзор 1-го тайма матча 1/8 Лиги Европы

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы.

Пау Торрес Getty Images

В четверг, 11 марта, Динамо принимает Вильярреал в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Команды начали ровную игру. Игроки Динамо создали несколько голевых моментов, но голами не отметились.

Счет матча открыли гости. Пау Торрес на 30-й минуте забил гол после подачи с углового.

Смотрите видео первого гола поединка:

Вашему вниманию лучшие моменты первого тайма:

Во втором тайме соперник удвоил счет. На 52-минуте Рауль Альбиоль забил гол после подачи с левого фланга.

Смотрите видео второго гола матча:

Голы: 0:2 – 30 Пау Торрес, 52 Рауль Альбиоль

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Пако Алькасер, Жерар Морено.

Предупреждения: Сидорчук (9), Педраса (24).

Онлайн-трансляция матча Динамо - Вильярреал доступна на нашем сайте.