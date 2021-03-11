Динамо - Вильярреал 0:2 Видео голов и обзор 1-го тайма матча 1/8 Лиги Европы
В четверг, 11 марта, Динамо принимает Вильярреал в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Команды начали ровную игру. Игроки Динамо создали несколько голевых моментов, но голами не отметились.
Счет матча открыли гости. Пау Торрес на 30-й минуте забил гол после подачи с углового.
Смотрите видео первого гола поединка:
Вашему вниманию лучшие моменты первого тайма:
Во втором тайме соперник удвоил счет. На 52-минуте Рауль Альбиоль забил гол после подачи с левого фланга.
Смотрите видео второго гола матча:
Голы: 0:2 – 30 Пау Торрес, 52 Рауль Альбиоль
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин
Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Пако Алькасер, Жерар Морено.
Предупреждения: Сидорчук (9), Педраса (24).
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