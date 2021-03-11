Динамо - Вильярреал 0:2 Видео голов и обзор матча 1/8 Лиги Европы

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо - Вильярреал: видео голов матча Лиги Европы ФК Динамо Киев

В четверг, 11 марта, Динамо принимает Вильярреал в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Команды начали ровную игру. Игроки Динамо создали несколько моментов, но голами не отметились.

Счет матча открыли гости. Пау Торрес на 30-й минуте забил гол после подачи с углового.

Во втором тайме соперник удвоил счет. На 52-минуте Рауль Альбиоль оформил гол после подачи с левого фланга.

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Динамо - Вильярреал:

Динамо – Вильярреал – 0:2

Голы: Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52.

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Пако Алькасер, Жерар Морено.

Предупреждения: Сидорчук (9), Педраса (24).

Онлайн-трансляция матча Динамо - Вильярреал доступна на нашем сайте.