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Миколенко и Буяльский - в стартовом составе на матч с Вильярреалом

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Динамо принимает Вильярреал в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал, который пройдет в Киеве.

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Буяльский, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Сидклей, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Ванат, Супряга

Вильярреал: Рульи, Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуэзе

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Коста, Гаспар, Мори, Гомес, Пино, Баэна, Раба, Бакка

Поединок начнется в 19:55. Онлайн-трансляция матча Динамо - Вильярреал будет доступна на нашем сайте.

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Теги: Динамо, Вильярреал, Лига Европы
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