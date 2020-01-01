Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пятов: У нас есть конкретная задача - пройти дальше

Комментариев: 0
Вратарь Шахтера готов к матчу Лиги Европы.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

В рамках 1/8 финала Лиги Европі донецкий Шахтер встретися с Ромой. Накануне матча голкипер донецкой команды поделился ожиданиями от поединка.

"В Роме остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, поменялся состав у Ромы или нет. У нас есть конкретная задача - пройти дальше. Так что будет битва," - сказал Пятов в интервью Футбол NEWS.

Матч Рома - Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало встречи в 22:00 по Киеву. По ссылке будет доступна онлайн-трансляция поединка

Поделись:
Теги: Андрей Пятов, Лига Европы, Шахтер, Рома
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь