Пятов: У нас есть конкретная задача - пройти дальше

Вратарь Шахтера готов к матчу Лиги Европы.

В рамках 1/8 финала Лиги Европі донецкий Шахтер встретися с Ромой. Накануне матча голкипер донецкой команды поделился ожиданиями от поединка.

"В Роме остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, поменялся состав у Ромы или нет. У нас есть конкретная задача - пройти дальше. Так что будет битва," - сказал Пятов в интервью Футбол NEWS.

Матч Рома - Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало встречи в 22:00 по Киеву. По ссылке будет доступна онлайн-трансляция поединка.