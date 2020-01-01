Миколенко: Деньги в футбол не играют. Испания стоила в разы дороже, но мы победили
Защитник кивского клуба рассказал о подготовке перед матчем Лиги Европы.
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо примет на своем поле Вильярреал.
Накануне матча защитник "бело-синих" Виталий Миколенко прокоментировал уровень подготовки к этому поединку.
"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве.
В Вильярреале вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 - Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого игрока", - приводит слова Миколенко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.
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