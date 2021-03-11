Майкон: Шахтер работает для того, чтобы побеждать

Игрок донецкого клуба надеется на выход команды команда в следующий раунд еврокубкового турнира.

Полузащитник Шахтера Майкон рассчитывает на победу в матче против Ромы в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом он рассказал в комментарии программе Футбол NEWS.

“Все игроки, которые работали с Фонсекой в Шахтере, желают ему удачи, но только не в этом матче. Сейчас важно, чтобы Шахтер победил и прошел в следующий этап Лиги Европы.

Рома - очень сильная команда, которая хорошо выступает в Серии А, и они достояно играют в Лиге Европы. Мы прекрасно знаем силу итальянских команд, мы понимаем, с какими сложностями нам предстоит столкнуться, но мы к этому готовы.

Мы приехали в Рим побеждать. Мы знаем, что будет сложно, что нам предстоит два матча, но Шахтер работает для того, чтобы побеждать“, - сказал Майкон.