Лидер Динамо назвал сильные стороны Вильярреала

Футболист отметил, что им будет противостоять хорошая команда с отличными футболистами.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала.

"Мы посмотрели их игру. Очень хорошая команда. С ними можно играть. Может даже и получится проявить себя. Все футболисты хорошего уровня.

Самое опасное - середина поля и атака. Постараемся не дать им сыграть в свой футбол. На 90 процентов мы понимаем, как должны сыграть в этом матче", - сказал Буяльский в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо - Киев - Вильярреал состоится в четверг, 11 марта. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.