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Фонсека: Мы готовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал Шахтер

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Паулу Фонсека прокомментировал подготовку к матчу Лиги Европы против Шахтера.
Пауло Фонсека
Пауло Фонсека
Getty Images

Главный тренер итальянской Ром Паулу Фонсека прокомментировал подготовку своенго клуба к матчу Лиги Европы против украинского Шахтера.

До Ромы Фонсека работал в Шахтере, однако, по его словам, это никак не повлияло на подготовку к игре.

«Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал «Шахтер», что это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, собственное видение. Мы будем бороться с «Шахтером», имеющим свою философию игры», - приводит слова португальца официальный сайт украинского клуба.

Также Фонсека рассказал, что, хотя игроки в Шахтере остались те, же с которыми работал он, команда поменяла тактику и играет совсем по-другому.

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Теги: Пауло Фонсека, Шахтер, Рома
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