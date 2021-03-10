Шахтер отправился в Рим на матч Лиги Европы: кто в заявке "Горняков"
В четверг, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которого Шахтер сыграет в гостях у Ромы.
"Горняки" сегодня, 10 марта, отправились в Рим на поединок.
🇺🇦✈️🇮🇹 Пункт призначення – Рим! Побажайте нам успіху 🧡⚒— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) March 10, 2021
🔜 #РомаШахтар у Лізі Європи. #UEL pic.twitter.com/bxlR7TAQ6b
Главный тренер команды Луиш Каштру взял на матч 23 футболиста:
⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Рима на матч із «Ромою» 🧡— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) March 10, 2021
🔥 Поєдинок Ліги Європи #РомаШахтар відбудеться в четвер і почнеться о 22:00. #UEL pic.twitter.com/9A3Wq14k9m
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь
Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Блбоат, Судаков, Коноплянка.
Нападающие: Мораес, Вьюнник
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