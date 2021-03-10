Шахтер отправился в Рим на матч Лиги Европы: кто в заявке "Горняков"

Луиш Каштру взял на матч с Ромой 23 игрока.

Футболисты Шахтера на пути в Рим Шахтер Донецк

В четверг, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которого Шахтер сыграет в гостях у Ромы.

"Горняки" сегодня, 10 марта, отправились в Рим на поединок.

Главный тренер команды Луиш Каштру взял на матч 23 футболиста:

⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Рима на матч із «Ромою» 🧡



🔥 Поєдинок Ліги Європи #РомаШахтар відбудеться в четвер і почнеться о 22:00. #UEL pic.twitter.com/9A3Wq14k9m — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) March 10, 2021

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь

Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Блбоат, Судаков, Коноплянка.

Нападающие: Мораес, Вьюнник