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Шахтер отправился в Рим на матч Лиги Европы: кто в заявке "Горняков"

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Луиш Каштру взял на матч с Ромой 23 игрока.
Футболисты Шахтера на пути в Рим
Футболисты Шахтера на пути в Рим
Шахтер Донецк

В четверг, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которого Шахтер сыграет в гостях у Ромы.

"Горняки" сегодня, 10 марта, отправились в Рим на поединок.

Главный тренер команды Луиш Каштру взял на матч 23 футболиста:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь

Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Блбоат, Судаков, Коноплянка.

Нападающие: Мораес, Вьюнник

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Теги: Шахтер, Рома, Лига Европы, футбол
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