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Определен судейский состав на матч Динамо - Вильярреал в ЛЕ

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На еврокубковом поединке будет работать английская бригада.
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо будет принимать испанский Вильярреал.

УЕФА назначила английскую бригаду во главе с Майклом Оливером судить этот поединок, сообщается на сайте организации.

Помогать на линиях ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, а четвертым арбитром назначен Питер Бэнкс. За системой VAR будут следить Крис Кавана и Крэйг Поусон.

Стоит отметить, что Оливер уже судил матч Динамо в этом сезоне. Он обслуживал поединок с Барселоной в групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч Динамо - Вильярреал состоится в четверг, 11 марта, в 19:55 по Киеву.

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Теги: Динамо, Вильярреал, Лига Европы
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