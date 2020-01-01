Определен судейский состав на матч Динамо - Вильярреал в ЛЕ

На еврокубковом поединке будет работать английская бригада.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо будет принимать испанский Вильярреал.

УЕФА назначила английскую бригаду во главе с Майклом Оливером судить этот поединок, сообщается на сайте организации.

Помогать на линиях ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, а четвертым арбитром назначен Питер Бэнкс. За системой VAR будут следить Крис Кавана и Крэйг Поусон.

Стоит отметить, что Оливер уже судил матч Динамо в этом сезоне. Он обслуживал поединок с Барселоной в групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч Динамо - Вильярреал состоится в четверг, 11 марта, в 19:55 по Киеву.