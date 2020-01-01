МЮ может остаться без помощи Рашфорда в поединке с Миланом

Спортсмен травмировался в победном матче с лидером таблицы АПЛ.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может не помочь команде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с Миланом.

Об этом сообщает Sky Sports.

В поединке с Манчестер Сити английский футболист получил травму голеностопа. Несмотря на то, что связки футболиста не были задеты, он не выйдет на матч с Миланом из-за отеков.

В текущем сезоне Маркус забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 43 матчах манкунианцев во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед примет Милан в четверг, 11 марта. Начало матча — в 19:55 по киевскому времени.