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МЮ может остаться без помощи Рашфорда в поединке с Миланом

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Спортсмен травмировался в победном матче с лидером таблицы АПЛ.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может не помочь команде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с Миланом.

Об этом сообщает Sky Sports.

В поединке с Манчестер Сити английский футболист получил травму голеностопа. Несмотря на то, что связки футболиста не были задеты, он не выйдет на матч с Миланом из-за отеков.

В текущем сезоне Маркус забил 18 голов и отдал 12 результативных передач в 43 матчах манкунианцев во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед примет Милан в четверг, 11 марта. Начало матча — в 19:55 по киевскому времени.

 

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Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рашфорд
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