Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы пройдет 11 марта

Комментариев: 0
Рома примет украинскую команду в первом матче 1/8 ЛЕ. Следи за поединком в нашей трансляции.
Рома - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Рома - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 11 марта, Рома и Шахтер сыграют в матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Рома - Шахтер будет доступна в этой статье.

Предстоящий поединок станет седьмым в истории взаимоотношений данных клубов (две победы итальянцев и четыре победы украинцев).

Последние два матча состоялись в сезоне-2017/18. Тогда "горняки" дома выиграли поединок, пропустив один гол, а на выезде не смогли забить, пропустив римлян в следующий этап турнира.

Поделись:
Теги: Лига Европы, Шахтер, Рома
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь