Рома примет украинскую команду в первом матче 1/8 ЛЕ. Следи за поединком в нашей трансляции.

В четверг, 11 марта, Рома и Шахтер сыграют в матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Рома - Шахтер будет доступна в этой статье.

Предстоящий поединок станет седьмым в истории взаимоотношений данных клубов (две победы итальянцев и четыре победы украинцев).

Последние два матча состоялись в сезоне-2017/18. Тогда "горняки" дома выиграли поединок, пропустив один гол, а на выезде не смогли забить, пропустив римлян в следующий этап турнира.