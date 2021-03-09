Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы пройдет 11 марта

Комментариев: 1
Киевский клуб примет матч 1/8 ЛЕ. Следи за поединком в нашей онлайн-трансляции.
Динамо Киев - Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо Киев - Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 11 марта, Динамо примет Вильярреал в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет на НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция поединка Динамо - Вильярреал будет доступна в этой статье.

Этот поединок станет третьим в истории взаимоотношений данных клубов (одна победа испанцев и одна ничья в плей-офф Кубка УЕФА-2004/05).

На этот раз прогнозы специалистов тоже не в пользу украинцев - преимущество на стороне Вильярреала. Даже несмотря на то, что положение команд в национальных чемпионатах очень отличается.

Динамо подходит к матчу Лиги Европы лидером УПЛ - киевляне занимают первое место, отрывавшись от Шахтера на 4 очка. Вильярреал же находится на седьмом месте таблицы.

Поделись:
Теги: Лига Европы, Динамо, Вильярреал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.03.2021, 09:57
Оценка:  0
гость
Даже последняя команда ЛаЛиги (и некоторые из Сегунды) на 2 головы сильнее динамы. Навалят этим деревяшкам и будет будулайка горько плакать...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь