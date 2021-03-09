Динамо - Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнется в 19:55

Киевский клуб примет матч 1/8 ЛЕ. Следи за поединком в нашей онлайн-трансляции.

В четверг, 11 марта, Динамо примет Вильярреал в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет на НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени.

Этот поединок станет третьим в истории взаимоотношений данных клубов (одна победа испанцев и одна ничья в плей-офф Кубка УЕФА-2004/05).

На этот раз прогнозы специалистов тоже не в пользу украинцев - преимущество на стороне Вильярреала. Даже несмотря на то, что положение команд в национальных чемпионатах очень отличается.

Динамо подходит к матчу Лиги Европы лидером УПЛ - киевляне занимают первое место, отрывавшись от Шахтера на 4 очка. Вильярреал же находится на седьмом месте таблицы.