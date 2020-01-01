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Вильярреал не будет проводить тренировку в Киеве

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Клуб пытается свести к минимуму период пребывание в столице Украины.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 марта, на НСК Олимпийский киевское Динамо примет испанский Вильярреал. 

Как сообщается на официальном сайте "бело-синих", испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Украине.

Таким образом, соперник киевлян прибудет в Украину вечером 10 марта.

Пресс-конференцию главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов испанского клуба проведут в онлайн-режиме из отеля Хилтон, где остановиться команда.

После поединка Вильярреал сразу отправится в аэропорт Борисполь, чтобы улететь с Украины.

Матч Динамо - Вильярреал начнется в 19:55. 

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Теги: Лига Европы, Вильярреал, Динамо
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