Вильярреал не будет проводить тренировку в Киеве

Клуб пытается свести к минимуму период пребывание в столице Украины.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 марта, на НСК Олимпийский киевское Динамо примет испанский Вильярреал.

Как сообщается на официальном сайте "бело-синих", испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Украине.

Таким образом, соперник киевлян прибудет в Украину вечером 10 марта.

Пресс-конференцию главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов испанского клуба проведут в онлайн-режиме из отеля Хилтон, где остановиться команда.

После поединка Вильярреал сразу отправится в аэропорт Борисполь, чтобы улететь с Украины.

Матч Динамо - Вильярреал начнется в 19:55.