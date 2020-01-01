Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала

У шведского футболиста мышечная травма бедра.

Форвард Милана Златан Ибрагимович травмировал приводящую мышцу бедра, из-за чего не поучаствует в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы c Манчестер Юнайтед.

Об этом пишет Goal.

Первый поединок с Манчестер Юнайтед состоится 11 марта, ответная встреча пройдёт 18 марта.

Ибрагимович получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с Ромой (2:1) и покинул поле 56-й минуте встречи. На поле его заменил форвард Рафаэл Леау.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович провел пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.