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Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала

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У шведского футболиста мышечная травма бедра.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович травмировал приводящую мышцу бедра, из-за чего не поучаствует в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы c Манчестер Юнайтед.

Об этом пишет Goal.

Первый поединок с Манчестер Юнайтед состоится 11 марта, ответная встреча пройдёт 18 марта.

Ибрагимович получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с Ромой (2:1) и покинул поле 56-й минуте встречи. На поле его заменил форвард Рафаэл Леау.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович провел пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Лига Европы
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