Брюгге - Динамо: WhoScored обнародовал оценки за матч Лиги Европы
Александр Сырота признан лучшим футболистом матча Брюгге - Динамо.
Киевское Динамо минимально обыграло Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышло в следующую стадию турнира.
По итогам этого поединка известный статистический портал WhoScored назвал лучшим игроком защитника "бело-синих" Александра Сироту, который получил оценку 7.7. А вот автор единственного гола в ворота бельгийского клуба Виталий Буяльский получил оценку 7.3.
Худшим игроком киевского клуба среди тех, кто вышел в стартовом составе, стал Владимир Шепелев - 6.5.
Лучшим игроком Брюгге стал нападающий Бас Дост - 7.0. А вот украинский игрок бельгийского клуба Эдуард Соболь получил оценку 6.4 балла.
Вашему вниманию обзор матча Брюгге - Динамо.
Смотрите, кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
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