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Брюгге - Динамо: WhoScored обнародовал оценки за матч Лиги Европы

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Александр Сырота признан лучшим футболистом матча Брюгге - Динамо.
Брюгге - Динамо
Брюгге - Динамо
Динамо Киев

Киевское Динамо минимально обыграло Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышло в следующую стадию турнира.

По итогам этого поединка известный статистический портал WhoScored назвал лучшим игроком защитника "бело-синих" Александра Сироту, который получил оценку 7.7. А вот автор единственного гола в ворота бельгийского клуба Виталий Буяльский получил оценку 7.3.

Худшим игроком киевского клуба среди тех, кто вышел в стартовом составе, стал Владимир Шепелев - 6.5.

Оценки за матч Брюгге - Динамо
Оценки за матч Брюгге - Динамо
WhoScored

Лучшим игроком Брюгге стал нападающий Бас Дост - 7.0. А вот украинский игрок бельгийского клуба Эдуард Соболь получил оценку 6.4 балла.

Вашему вниманию обзор матча Брюгге - Динамо.

Смотрите, кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Динамо, Брюгге, футбол, Лига Европы
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