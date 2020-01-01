Милан - Црвена Звезда 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Милан прошел Црвену Звезду благодаря голам на выезде.

Милан - Црвена Звезда Getty Images

Итальянский Милан сыграл вничью со счетом 1:1 с сербской Црвеной Звещдой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

На гол Франка Кесси с сомнительного пенальти на 9-й минуте гости ответили точным ударом Эль Фарду Бен Набуана в середине первого тайма.

Во втором тайме Црвена Звезда осталась в меньшинстве после удаления Марко Гобелича, однако продолжала пытаться атаковать, но забить ни одна из команд больше не смогла.

Таким образом по сумме двух матчей счет стал 3:3 и в 1/8 финала прошел Милан, который забил больше голов на выезде.

Милан - Црвена Звезда - 1:1

Голы: Кесси, 9 (пенальти) - Бен Набуан, 24.

Милан: Дж. Доннарумма - Далот, Томори, Романьоли, Калабрия (Эрнандес, 46) - Кесси, Кастильехо (Салемакерс, 66), Мейте, Крунич (Ребич, 46), Чалханоглу - Леау (Ибрагимович, 46).

Црвена Звезда: Борьян - Гобелич, Панков, Дегенек, Гайич - Срнич (Петрович, 46), Бен Набуан (Фалько, 69), Саного, Канга (Катаи, 69), Иванич (Николич, 84) - Фальчинелли (Павков, 72).

Предупреждения: Ибрагимович - Гобелич, Срнич.

Удаление: Гобелич.