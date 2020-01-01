Милан прошел Црвену Звезду благодаря голам на выезде

Ответный матч в Италии завершился также вничью.

Итальянский Милан сыграл вничью с сербской Црвеной Звездой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Открыли счет хозяева в начале матча. На 9-й минуте в ворота Црвены Звезды был назначен сомнительный пенальти после того, как мяч попал в руку Марко Гобеличу, который получил желтую карточку. Франк Кесси точным ударом реализовал стандартное положение.

Гости сразу пошли отыгрываться и в середине первого тайма у них это получилось. Эль Фарду Бен Набуан замкнул прострел Мирко Иванича. А в конце первого тайма Милан едва не вышел вперед, но Диогу Далот пробил точно во вратаря Црвены Звезды Милана Борьяна.

В середине второго тайма Гобелич не попал впустые ворота, добивая мяч после того, как Джанлуиджи Доннарумма отбил удар Секу Саного. А через две минуты он заработал красную карточку, сбив в центре поля Хакана Чалханоглу.

Даже в меньшинстве Црвена Звезда пробовала атаковать, но матч так и завершился со счетом 1:1 и Милан, благодаря тому, что в Белграде забил два гола, прошел в 1/8 финала.

Милан - Црвена Звезда - 1:1

Голы: Кесси, 9 (пенальти) - Бен Набуан, 24.

Милан: Дж. Доннарумма - Далот, Томори, Романьоли, Калабрия (Эрнандес, 46) - Кесси, Кастильехо (Салемакерс, 66), Мейте, Крунич (Ребич, 46), Чалханоглу - Леау (Ибрагимович, 46).

Црвена Звезда: Борьян - Гобелич, Панков, Дегенек, Гайич - Срнич (Петрович, 46), Бен Набуан (Фалько, 69), Саного, Канга (Катаи, 69), Иванич (Николич, 84) - Фальчинелли (Павков, 72).

Предупреждения: Ибрагимович - Гобелич, Срнич.

Удаление: Гобелич.