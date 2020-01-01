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Буяльский: Было тяжело потому, что поле немного другое

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Автор победного гола прокомментировал матч Динамо против Брюгге.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
Getty Images

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу киевлян в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

По словам Буяльского, главным было не пропустить, а возможность забить обязательно случится.

«Было тяжело, потому что поле немного другое и быстро устаешь. В первом тайме больше думали про оборону, чтобы не пропустить. Во втором действовали иначе. Главное - реализовать свой момент. Он появился - мы реализовали», - сказал полузащитник телеканалу Футбол.

Напоминаем, что в 1/8 финала Лиги Европы также прошел донецкий Шахтер, который со счетом 1:0 обыграл израильский Маккаби Тель-Авив.

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Теги: Динамо, Брюгге, Виталий Буяльский
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