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Луческу: Во втором тайме начали больше контролировать мяч

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Тренер Динамо прокомментировал победу над Брюгге.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над бельгийским Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

По словам Луческу, ошибки у футболистов киевского клуба, были из-за стресса и давления.

«Спешили, суетились, ненужные передачи делали. А во втором тайме начали больше контролировать мяч и угрожать воротам. Наверное, из-за давления и стресса были ошибки, которых обычно игроки не делают», - сказал Луческу телеканалу Футбол.

Напоминаем, что сегодня в 1/8 финала Лиги Европы прошел также донецкий Шахтер, минимально обыгравший израильский Маккаби.

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Теги: Динамо, Брюгге, Мирча Луческу
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