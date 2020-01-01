Луческу: Во втором тайме начали больше контролировать мяч

Тренер Динамо прокомментировал победу над Брюгге.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над бельгийским Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

По словам Луческу, ошибки у футболистов киевского клуба, были из-за стресса и давления.

«Спешили, суетились, ненужные передачи делали. А во втором тайме начали больше контролировать мяч и угрожать воротам. Наверное, из-за давления и стресса были ошибки, которых обычно игроки не делают», - сказал Луческу телеканалу Футбол.

Напоминаем, что сегодня в 1/8 финала Лиги Европы прошел также донецкий Шахтер, минимально обыгравший израильский Маккаби.