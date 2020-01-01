Соболь: Позиция крайнего форварда - не чужая, проблем не было

Из-за коронавируса Эдуард Соболь отыграл матч против Динамо на неродной позиции.

Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо играл не на родной позиции.

На позицию крайнего нападающего Соболя перевели после того, как многие игроки выбыли из-за вспышки коронавируса. Сам украинец говорит, что проблем с игрой на этой позиции у него не было.

«Сегодня играл крайнего нападающего, так как из-за коронавируса выпало много игроков. Пришлось играть там. Не чужая позиция, проблем не было. Создали достаточно моментов, чтобы забить...Нужно работать над реализацией», - рассказал Соболь телеканалу Футбол.

Также украинский легионер объяснил, что заменился потому, что его начали хватать судороги.

Напомним, что Динамо одержало над Брюгге минимальную победу, забив на последней минуте.