Соболь: Позиция крайнего форварда - не чужая, проблем не было
Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо играл не на родной позиции.
На позицию крайнего нападающего Соболя перевели после того, как многие игроки выбыли из-за вспышки коронавируса. Сам украинец говорит, что проблем с игрой на этой позиции у него не было.
«Сегодня играл крайнего нападающего, так как из-за коронавируса выпало много игроков. Пришлось играть там. Не чужая позиция, проблем не было. Создали достаточно моментов, чтобы забить...Нужно работать над реализацией», - рассказал Соболь телеканалу Футбол.
Также украинский легионер объяснил, что заменился потому, что его начали хватать судороги.
Напомним, что Динамо одержало над Брюгге минимальную победу, забив на последней минуте.
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