Динамо обыграло Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Гол Буяльского помог киевлянам пробиться в следующую стадию турнира.

Киевское Динамо вслед за Шахтером пробилось в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв на выезде Брюгге со счетом 1:0.

Ничья 1:1 в киевском матче давала небольшое преимущество в ответном матче Брюгге, но из-за коронавируса бельгийская команда недосчиталась многих игроков основы. К счастью для них вратарь Маньоле сдал негативный тест после позитивного накануне и все же сыграл.

Первый тайм подопечные Луческу провели очень спокойно, при этом команды примерно равное количество времени владели мячом и почти не били – у Брюгге за первые 45 минут в активе был один удар Доста головой в руки Бущана и два удара мимо, киевляне вообще только раз пробили мимо ворот.

Во втором тайме, перед которым над стадионом начался сильный ливень, Брюгге заиграл немного острее, стал больше бить. Выделим момент на 61-й минуте, когда в контратаке перед Баджи удар Сирота и тот оказался фактически перед Бущаном один, но наш кипер отбил удар, а дальше защитники киевлян дважды пробились под добивание.

Несколько раз опасно у Брюгге подавал в штрафную Соболь, были моменты у Баджи, ван дер Брендта, но обошлось.

До 66-й минуты было непонятно, за счет чего Динамо собирается забивать нужный гол – пока не вышел Шапаренко. Он в первые минуты своего нахождения на поле дважды сам вышел на ударную позицию и опасно пробил – Миньоле в первом эпизоде пришлось делать сейв, а во втором мяч в сантиметрах прошел над перекладиной.

Впрочем, гол киевляне забили без Шапаренко – на 83-й минуте Родригес "черпачком" забросил мяч в штрафную, где Цыганков отдал во вратарскую, а там Буяльский вогнал мяч в сетку от перекладины.

Времени отыграться у Брюгге фактически не было. Минимальная победа 1:0 вывела Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 26 февраля.

Брюгге — Динамо Киев 0:1 (первый матч — 1:1)

Гол: Буялький, 83



Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Цыганков, Буяльский (Андриевский, 87), Родригес — Беседин.



Предупреждения: ван ден Кейбус — Беседин.