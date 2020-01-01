Мораес: Команда решила, чтобы я пробивал пенальти

Форвард признался, что для него было очень важно забить гол.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес подвел итоги матча против Маккаби Тель-Авив, в котором он забил единственный гол с пенальти.

"Я счастлив, что мы прошли в следующую стадию. Команда решила, чтобы я пробивал пенальти. Мне очень хотелось забить, потому что это важно для форварда. Я благодарен ребятам, которые обычно бьют пенальти - Тайсону, Патрику, Марлосу".

"Для меня это был очень важный гол, ведь лично для меня был очень тяжелый месяц. Я очень рад, что мы выиграли, и что я забил. Спасибо клубу, работникам и команде, которая всегда меня поддерживала.

У Маккаби тоже были моменты, они могли забить. В предстоящих матчах нам нужно действовать лучше", - сказал Мораес в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.